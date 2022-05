The Angel Next Door Spoils Me Rotten, una nuova visual svela la finestra di rilascio

Ancora nel pieno del palinsesto primaverile, l’industria anime è già proiettata verso il 2023. In rete, è stata diffusa la notizia che The Angel Next Door Spoils Me Rotten, adattamento animato delle light novel firmate Saekisan, debutterà nel corso del prossimo anno.

In produzione presso lo studio d’animazione project No.9, la premiere di The Angel Next Door Spoils Me Rotten, noto anche con il titolo originale di Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken, è prevista per il 2023. La finestra di rilascio dell’anime è stata accompagnata da una terza key visual, la quale mostra la protagonista Mahiru. Tra gli anime del 2023, ci sarà anche l’attesa Stagione 2 di Jujutsu Kaisen con Yuta Okkotsu.

La romcom di Saekisan segue la storia di Amane Fujimiya, il quale vive da solo in un appartamento. La ragazza più bella della scuola, Mahiru Shiina, è la sua vicina di casa. I due studenti non si sono quasi mai parlati, fino al giorno in cui, in una giornata piovosa, Amane presta il suo ombrello a Mahiru. Per ricambiare il favore, la bella ragazza offre il suo aiuto con le faccende domestiche. Tuttavia, lentamente sboccia l’amore, mentre la distanza si riduce. La serializzazione dei romanzi è cominciata nel dicembre 2018 sul sito web Shosetusuka ni Naro. Un adattamento manga è stato lanciato sul servizio Manga Up! a gennaio di quest'anno.

Dopo il teaser di presentazione di The Angel Next Door Spoils Me Rotten, sono arrivate numerose informazioni. Nel cast di doppiatori originali figurano Taito Ban, Manaka Iwami (rispettivamente voci di Amane e Mahiru) Taku Yashiro e Haruka Shiraishi. Per quanto riguarda lo staff al lavoro sulla serie, Keiichiro Ochi di The Quintessential Quintuplets è il responsabile delle sceneggiature, mentre Kenichi Imaizumi è accreditato come regista. Takayuki Noguchi figura come character designer.