The Apothecary Diares debutterà con tre episodi! Ecco la data d'uscita

Il sito web ufficiale dell’adattamento anime della serie di light novel The Apothecary Diaries (Kusuriya no Hitorigoto) di Natsu Hyūga e Touko Shino ha rivelato venerdì che l’anime sarà presentato in anteprima il 21 ottobre con i primi tre episodi.

A trasmettere la nota serie televisiva in streaming sarà Crunchyroll.

La talentuosa Aoi Yūki, doppiatrice di Diane in The Seven Deadly Sins, Tornado in One-Punch Man, Tamaki Kotatsu in Fire Force, Futaba Sakura in Persona 5 e Madoka Kaname in Puella Magi Madoka Magica, darà la voce al personaggio principale Maomao, mentre Takeo Ōtsuka, Aquamarine Hoshino in Oshi no Ko, interpreterà Jinshi.

Norihiro Naganuma (The Ancient Magus' Bride) dirige l'anime presso TOHO Animation e ne supervisiona anche le sceneggiature. Akinori Fudesaka è l'assistente alla regia e Yukiko Nakatani (Go! Princess Precure, Tropical-Rouge! Precure) disegnerà i personaggi, mentre Katsumi Takao (Pokémon: I segreti della giungla) è il direttore artistico.

L'opera viene pubblicata in Italia attraverso l'editore J-Pop con il titolo I diari della speziale e al momenti si trova al suo 11esimo volume.

In Oriente c'è una terra governata da un imperatore, le cui consorti e donne al servizio vivono in un vasto complesso noto come hougong, il palazzo sul retro. Maomao, una ragazza senza pretese cresciuta in un'umile città dal padre farmacista, non avrebbe mai immaginato che il palazzo sul retro avrebbe avuto qualcosa a che fare con lei, finché non è stata rapita e venduta lì proprio come ancella.

Anche se sembra all'apparenza una normalissima persona, Maomao ha uno spirito brillante, una mente acuta e una vasta conoscenza della medicina. Questo è il suo segreto, finché non incontra un residente del palazzo perspicace almeno quanto lei: il nobile eunuco Renshi. Scruta attraverso Maomao e la rende una dama di compagnia nientemeno che per la consorte preferita dell'Imperatore.