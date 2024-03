The Apothecary Diaries, è allarme per la mangaka: diagnosticata una grave malattia

Passato in sordina rispetto ad altre produzioni, The Apothecary Diaries è stato uno dei migliori anime dell'inverno 2024. Parliamo di una serie intrigante, con una narrazione misteriosa e avvincente. Purtroppo, però, non arrivano buone notizie per gli appassionati. La mangaka Nekokurage non è in buona salute.

Dopo 24 episodi colmi di suspense, la storia della speziale Maomao e del suo signore nobile Renshi è giunta a un punto. La prima stagione è giunta al termine, ma con l'annuncio della seconda stagione anime di The Apothecary Diaries.

La serie è all'apice del suo successo, ma proprio a questo punto arrivano bruttissime notizie. Dopo la morte di Akira Toriyama, un altro mangaka di successo si trova in condizioni di salute precarie. Parliamo di Nekokurage, alias di Erika Ikeda. L'artista, attraverso un comunicato diramato sui suoi social, ha fatto partire l'allarme.

"Soffro da molto tempo di mal di testa e ultimamente sono stati particolarmente forti. L'altro giorno sono quindi andata in ospedale per una visita. Mi è stato scoperto un aneurisma cerebrale", ha raccontato Nekokurage. "Non sembra essere un pericolo immediato, quindi sto bene" Stiamo osservando i suoi progressi, mentre preghiamo che non si rompa o non diventi più grande".

The Apothecary Diaries nasce come una light novel. Nel 2017 ha ricevuto un adattamento manga prodotto da Itsuki Nanao e Nekokurage. La serie è ancora in corso di serializzazione e a questo punto non sappiamo ancora se alla luce di questa rivelazione verrà messa in pausa. La preoccupazione per Nekokurage è massima, ma le auguriamo una pronta guarigione.

