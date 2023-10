The Apothecary Diaries, il nuovo anime sta per debuttare: arriva la promo

The Apothecary Diaries, in Italia conosciuto anche come I diari della speziale, sta per debuttare sul piccolo schermo. La serie uscirà ufficialmente il 21 ottobre e il suo staff ha voluto dare alcuni dettagli ai fan sull'opera e le due sigle di apertura e di chiusura.

The Apothecary Diaries debutterà con ben tre episodi e verrà offerta dalla Toho Animation. Non conosciamo ancora il numero preciso di episodi ma sappiamo che la serie verrà distribuita in due cour. Ad offrire la serie all'estero sarà Crunchyroll, con sottotitoli anche in italiano.

Il video promozionale, che è possibile visionare all'inizio dell'articolo, mostra le sigle iniziali e finali. La sigla di apertura è eseguita dalla band j-pop Ryokuōshoku Shakai, con il titolo "Hana ni Natte" ossia Diventa un fiore. La cantante Aina The End eseguirà la sigla finale "Aikotoba", ossia Password.

Il doppiatore Takeo Ōtsuka, voce di Aquamarine Hoshino in Oshi no Ko, interpreterà il protagonista maschile Jinshi. A dare voce al personaggio principale Maomao sarà Aoi Yūki, doppiatrice con un curriculum eccezionale che ha prestato la propria voce a Diane in The Seven Deadly Sins, Tornado in One-Punch Man e Madoka Kaname in Puella Magi Madoka Magica solo per citarne alcuni.

The Apothecary Diaries nasce dalla light novel del 2011 di Natsu Hyuga e Toko Shino. Successivamente la serie è stata trasportata in manga nel 2017 con Itsuki Nanao per i testi e Nekokurage per i disegni. In Italia il manga è disponibile con il titolo I diari della Speziale attraverso la nota etichetta J-Pop.

La storia è ambientata nella Cina feudale e ruota attorno alla giovane Maomao, di diciassette anni, con una passione per creare medicine di tutti i tipi utilizzando erbe e spezie. Dopo essere stata rapita e venduta si ritrova nella Corte Interna del Palazzo Imperiale: la ragazza preferisce non attirare l'attenzione di nessuno e continuare a preparare le sue ricette. La sua fama come speziale, tuttavia, comincia a spargersi, attirando l'attenzione dell'eunuco Jinshi.