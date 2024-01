The Apothecary Diaries: un cosplay italiano della speziale Maomao

La messa in onda dell'anime di The Apothecary Diaries è finalmente ricominciata con la Seconda Parte della serie. Ora che la nostra amata speziale Maomao è passata dalla Corte Interna a quella Esterna, grazie all'aiuto dell'eunuco Jinshi, la attendono altri misteri da sciogliere e numerose nuove avventure.

Uno dei punti di forza di The Apothecary Diaries è la narrativa moderna e coinvolgente che sa mischiarsi abilmente con un'ambientazione storica, quella della Cina durante la Dinastia Ming. La speziale Maomao, abituata a vivere nel Quartiere dei Piaceri, si trova improvvisamente catapultata nella Corte dell'Imperatore, costretta a svolgere lavori umili per vivere. Tuttavia, il suo talento nel creare medicinali e la sua perspicacia emergono rapidamente, e la giovane viene subito notata da alcuni collaboratori del sovrano cinese. Ammiriamo la protagonista di The Apothecary Diaries nella rivisitazione della cosplayer alucyel!

Il cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries porta la speziale nella vita reale, con i classici abiti che indossa a Corte. Le sue qualità la portano a passare da serva ad ancella e assaggiatrice della Corte Interna, sotto il cospetto della dolce e materna Yuye. Il suo ruolo consiste nel degustare ogni pasto della consorte imperiale per verificare che al suo interno non ci siano veleni. Nonostante sia un lavoro duro e pericoloso, l'immensa curiosità di Maomao nel provare qualsiasi sostanza tossica esistente la porta ad apprezzare quest'impiego.

La conoscenza di Maomao non si limita all'erboristeria e ai medicinali, ambito per il quale si è allenata per tutta la vita a riconoscere sintomi e rimedi, ma le torna utile anche per risolvere casi ostici e misteriosi. Ogni episodio di The Apothecary Diaries esplora un differente evento avvenuto nella Corte dell'Imperatore, e l'astuzia e le intuizioni della speziale diventano risorse formidabili per sciogliere queste intricate situazioni.

Vi ha colpito questa rivisitazione, oppure preferite questo cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries durante il Ricevimento dei Giardini?