The Apothecary Diaries: un cosplay di Maomao pronta per una festa di corte

The Apothecary Diaries continua la sua corsa con la Seconda Parte della prima stagione. Questa volta, la speziale Maomao si ritrova nella Corte Esterna, pronta ad essere promossa di grado. Tuttavia, dovrà ancora lavorare e studiare un bel po' prima di ottenere il ruolo di Dama, propostole dall'eunuco Jinshi.

The Apothecary Diaries ha un punteggio perfetto su Crunchyroll, l'unico titolo con questo risultato dell'intero catalogo della piattaforma, con all'attuale ben 50 mila voti. La serie anime trasporta gli spettatori nella Cina della Dinastia Ming, nella Corte dell'Imperatore, ricca di casi da sciogliere. La presenza di Maomao, con le sue conoscenze, si rivela essenziale per comprendere tutti i misteri che circondando la corte. Diamo un'occhiata alla protagonista di The Apothecary Diaries in questa rivisitazione originale della cosplayer yayahan.

In questo cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries, la ragazza indossa un costume completamente inedito e l'essenza del personaggio viene catturata perfettamente. Inizialmente residente nel Quartiere dei Piaceri, viene rapita e venduta come schiava di Corte. Nonostante la sua intenzione di non farsi notare da nessuno, viene immediatamente riconosciuta come una serva dotta e acculturata. Per questo motivo, attraverso l'intervento dell'eunuco Jinshi, diventa l'assaggiatrice della consorte Yuye.

Maomao diventa una preziosa aiutante della consorte, ma la sua conoscenza, che va oltre l'erboristeria e i medicinali, si rivela essenziale nella risoluzione di casi misteriosi nella Corte dell'Imperatore. Il suo carattere astuto e risoluto la rende anche un'ottima detective, mentre la sua immensa cultura nonostante la giovane età è apprezzata anche dai pezzi grossi del Palazzo Reale. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries con i suoi classici abiti da corte?