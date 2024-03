The Apothecary Diaries: il cosplay di Maomao sfoggia l'abito più eleganti della speziale

Intelligente, furba e acculturata: con la sua vasta conoscenza, che si estende dalle erbe medicinali fino al mondo animale e alla tradizione cinese, Maomao non è solo la speziale del Palazzo Reale di The Apothecary Diaries, ma è anche una detective e talvolta persino una scienziata.

Dopo essere stata catturata e venduta, Maomao si trova a prestare servizio come assaggiatrice nella sontuosa Corte Interna del Palazzo Reale cinese. In quel contesto, le sue doti pratiche e la sua vasta conoscenza delle erbe e delle malattie diventano strumenti fondamentali per risolvere i misteri e affrontare le sfide all'interno della corte. La cosplayer xenon_ne ha voluto rappresentare la protagonista di The Apothecary Diaries in chiave personale: trovate la rivisitazione in calce alla notizia.

In questo cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries, la speziale sfoggia un lungo abito bianco, completamente inedito nell'anime ma in linea con lo stile del personaggio. Nonostante la sua semplicità e la sua eleganza nell'abbigliamento quotidiano, Maomao preferisce evitare il trucco, ad eccezione delle lentiggini dipinte sul naso: quando si prepara per un evento speciale, però, si trasforma in una bellezza sfuggente.

Maomao dimostra molto spesso di essere pragmatica, consapevole della sua condizione marginale nella gerarchia sociale. Benché sia mossa da una curiosità intensa e da un senso di giustizia innato, preferisce tenersi alla larga dagli intrighi di corte, consapevole delle loro potenziali conseguenze nefaste. Tuttavia, il suo genio non passa inosservato ai pezzi grossi del Palazzo Reale, soprattutto agli occhi dell'eunuco Jinshi, il quale non perde occasione per cercare l'aiuto della speziale in casi ostici e misteri da risolvere.

Le avventure di Maomao sono terminate ormai da qualche giorno sul piccolo schermo, ma intanto è possibile recuperare la sua storia attraverso la serie a fumetti e quella romanzata: dove riprendere The Apothecary Diaries dopo la fine dell'anime? Ecco il capitolo del manga e il volume della light novel da cui poter continuare il viaggio della speziale.

