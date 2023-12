The Apothecary Diaries: un cosplay della speziale Maomao, pronta per una festa di Corte

The Apothecary Diaries è fra gli anime rivelazione di questo 2023. Ambientato in Cina durante la dinastia Ming, la serie sa mischiare abilmente commedia, poliziesco e anche un pizzico di romanticismo in una storia complessa e avvincente. Nonostante l'opera sia ancora lungi dalla conclusione, il suo riscontro di pubblico è stato incredibile.

Questa settimana, The Apothecary Diaries è stato fra gli anime più seguiti in Giappone, riuscendo ad ottenere uno share davvero notevole, secondo solo a Frieren - Oltre la fine del viaggio. Il successo della serie è dovuto soprattutto ai suoi personaggi originali e atipici: ammiriamoli insieme in questa dolce rivisitazione della cosplayer @ritsu_OxO.

In questo cosplay di Maomao di The Apothecary Diaries, la speziale è pronta per il ricevimento nei giardini della Corte Interna. Appassionata di farmaci e medicine, la giovane ha provato così tanti ingredienti, anche dannosi, che è diventata immune ai veleni. Tutto questo, ovviamente, per il bene della scienza.

Uno dei pregi di Maomao è proprio la sua immensa curiosità, che spesso la porta a ritrovarsi in situazioni non particolarmente piacevoli. Nonostante ciò, la protagonista di The Apothecary Diaries è una persona calma e risoluta, molto spesso fredda con chi le dimostra affetto, come l'eunuco Jinshi, colui che la porterà a vivere una nuova avventura nella Corte Interna. Il successo della serie è riconosciuto dai fan di tutto il mondo: The Apothecary Diaries ha un punteggio perfetto su Crunchyroll, con oltre 40.000 voti.