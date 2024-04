The Apothecary Diaries, la disegnatrice è nei guai: l'accusa è di evasione fiscale

Sconosciuto ai più, I diari della speziale ha raggiunto l'apice del suo successo grazie a uno splendido, enigmatico adattamento prodotto da TOHO in collaborazione con OLM tra l'autunno 2023 e l'inverno 2024. Proprio in questo momento di grazia, arrivano problemi molto gravi per la disegnatrice del manga.

Potrebbe essere passato in sordina rispetto a titoli più blasonati, ma The Apothecary Diaries è uno degli anime più belli dell'inverno 2024. La storia della speziale Maomao e del suo signore Renshi ha conquistato il pubblico a suon di misteri coinvolgenti, intuizioni pazzesche e scene più piacevoli e rilassanti. L'anime di The Apothecary Diaries proseguirà con una Stagione 2, in arrivo nel 2025, ma a questo successo travolgente susseguono delle brutte notizie.

Qualche giorno fa vi parlavamo delle condizioni di salute precarie della disegnatrice di The Apothecary Diaries, ma pare che per Nekokurage non sia proprio periodo. Ai problemi fisici ne seguono altri di natura fiscale.

Tre anni dopo il debutto della novel di I diari della speziale di Natsu Hyuuga e Touko Shino, Square Enix ha provveduto a pubblicare un adattamento manga. Questo, è realizzato da Itsuki Nanao e dalla disegnatrice Nekokurage, nome d'arte di Erika Ikeda.

L'artista di The Apothecary Diaries è indagata dal fisco. L'ufficio delle imposte regionali della prefettura di Fukuoka sospettava che la mangaka avesse evaso le tasse e la Nekokurage si è affrettata a una risposta. Nekokurage si è immediatamente scusata per negligenza e ignoranza a riguardo dei corretti processi fiscali. Ha spiegato inoltre di aver già contattato un contabile per risolvere il problema e che The Apothecary Diaries e gli altri autori legati all'opera non c'entrano nulla con questa vicenda.

