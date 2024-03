The Apothecary Diaries, da dove leggere il manga dopo la fine dell'anime

Dopo una prima stagione composta da oltre 20 episodi, i fan di The Apothecary Diaries sono impazienti di proseguire il viaggio di Maomao. Con l'annuncio della seconda stagione prevista per il 2025, bisognerà aspettare ancora un po' di mesi prima del ritorno sugli schermi della speziale.

Tuttavia, per coloro che non vogliono aspettare, ci sono diverse opzioni per approfondire la storia di Maomao. Il manga offre un'alternativa accessibile per i fan desiderosi di esplorare ulteriormente il mondo di The Apothecary Diaries. Con 12 volumi pubblicati e più di 60 capitoli, c'è ancora molto da scoprire.

La prima stagione dell'anime ha coperto il manga fino al capitolo 40, corrispondente al volume 8. Il Italia, l'opera è conosciuta con il titolo "I Diari della Speziale" ed è edita da J-Pop. Su Amazon sono disponibili tutti i volumi della collana con cui poter proseguire l'avventura di Maomao nel Palazzo Reale.

Per coloro che preferiscono una narrazione più dettagliata, la light novel offre un'esperienza altrettanto coinvolgente. Con 14 volumi pubblicati, la serie offre una vasta gamma di contenuti. Tuttavia, la disponibilità potrebbe essere limitata in alcune regioni al di fuori del Giappone. Per quanto riguarda il romanzo, è possibile proseguire la storia di The Apothecary Diaries dal volume 3 in poi.

Sia che si decida di seguire le avventure attraverso il manga o la light novel o che si scelga di aspettare la seconda stagione di The Apothecary Diaries, c'è ancora molto da scoprire riguardo i misteri della Corte Interna ed Esterna della dinastia Ming. Con una vasta quantità di contenuti e una fanbase sempre crescente, il futuro della serie si prospetta roseo e luminoso.

