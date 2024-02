The Apothecary Diaries è ovunque: Maomao sul poster del Ministero della Salute giapponese

Maomao, la speziale protagonista di The Apothecary Diaries, spicca non solo per la sua conoscenza dei farmaci e dell'erboristeria, ma anche per la sua immensa cultura e intelligenza. Simbolo di indipendenza e sapienza, la ragazza è comparsa sulla copertina della rivista mensile del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese.

Si tratta del primo anime in assoluto ad ottenere questa stravagante (ma efficace) collaborazione: difficilmente personaggi compaiono in campagne di sensibilizzazione e questo record dimostra ancora una volta il grande successo di The Apothecary Diaries raggiunto con l'uscita dell'adattamento animato. Nell'edizione di febbraio 2024 della rivista del Ministero della Salute giapponese, è disponibile anche un'intervista alla doppiatrice di Maomao, Aoi Yuki.

D'altra parte, la protagonista dell'anime fa la sua comparsa in una serie di poster originali, tutti accomunati dalla frase "questo è veleno". L'obiettivo è incentivare la popolazione ad adottare l'uso delle prescrizioni elettroniche per i farmaci. Trovate copertine e poster con al centro Maomao in calce alla notizia.

Inoltre, The Apothecary Diaries ha stretto un'altra collaborazione con l'applicazione giapponese EPARK, un servizio pensato per fornire assistenza medica veloce e accessibile a chiunque. Questa collaborazione ha portato alla creazione di alcune immagini del profilo originali con al centro Maomao e Jinshi, l'eunuco co-protagonista della serie. Questa iniziativa unica mira a promuovere l'utilizzo dell'app e, allo stesso tempo, a sensibilizzare il pubblico sull'importanza fondamentale dei servizi medici.

Se ve lo foste persi, perché non recuperare questo meraviglioso cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries, pronta per una festa di corte?