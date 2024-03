The Apothecary Diaries proseguirà: il misterioso trailer della Stagione 2

La storia di Maomao è giunta al capolinea nella prima stagione di The Apothecary Diaries, conclusasi sabato 23 marzo con l'episodio 24. Dopo poche ore dalla pubblicazione della puntata, però, è arrivata una meravigliosa notizia per i fan della serie: la speziale tornerà molto presto sugli schermi.

L'ultimo trailer di The Apothecary Diaries, disponibile all'interno della notizia, conferma che l'anime riceverà molto presto una seconda stagione. Il breve filmato, dalla durata di cinquanta secondi, mostra Maomao alle prese con nuovi misteri da sciogliere. Fra conflitti irrisolti, legami familiari confusi e dubbi lasciati senza risposta, la speziale dovrà impegnarsi a fondo per scoprire la verità dentro il Palazzo Reale.

Oltre alla conferma della produzione della seconda stagione di The Apothecary Diaries, è stato annunciato che la premiere avverrà nel corso del 2025. La prima parte dell'anime ha concluso la sua corsa con oltre 20 intriganti episodi ed è probabile che la Stagione 2 mantenga lo stesso ritmo.

Oltre a Frieren - Oltre la fine del viaggio, The Apothecary Diaries ha colpito il pubblico in modo significativo, ottenendo il titolo di anime migliore dell'inverno 2023. Non solo ha conquistato un posto tra i dieci titoli più popolari più Crunchyroll, mantenendo un'eccezionale valutazione di 5 stelle su 5, ma ha anche ricevuto un punteggio di tutto rispetto su MyAnimeList di 8,92 su 10.

La serie ha dimostrato di essere una gemma rara, capace di intrattenere e affascinare grazie alla sua trama avvincente e al suo mondo ricco di misteri ed enigmi. Non resta che attendere con impazienza l'arrivo della seconda stagione e lasciarsi rapire ancora una volta dalle avventure di Maomao.

