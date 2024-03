The Apothecary Diaries, ci sarà una seconda stagione dell'anime?

The Apothecary Diaries ha recentemente guadagnato un posto di rilievo tra gli anime più popolari degli ultimi mesi, un successo che si è riflesso positivamente sulle vendite dei suoi manga e libri in Giappone. Tuttavia, con l'avvicinarsi della conclusione della prima stagione dell'anime, sorge la domanda: ci sarà una Stagione 2?

Il successo di The Apothecary Diaries è in gran parte dovuto alla protagonista Maomao, la cui passione per i veleni, l'immensa conoscenza nei confronti della farmaceutica e la sua abilità nel risolvere misteri hanno catturato l'attenzione di molti spettatori. Anche il tono della serie, talvolta comico ma anche misterioso e romantico, raccolto in un giallo ambientato nell'Antica Cina, ha regalato alla community un'opera originale e atipica.

L'anime ha adattato in modo fedele e coinvolgente la light novel da cui deriva, tuttavia mancano ancora tanti altri archi narrativi da aggiungere alla serie. La prima stagione dell'anime è sempre più vicina alla sua conclusione: l'episodio più recente dell'opera, il 22°, si intitola Blue Roses e coincide con il capitolo 18 della seconda light novel.

La prima stagione si concluderà con 24 episodi, coprendo sostanzialmente i primi due volumi della light novel e una parte minore del terzo, lasciando ancora molto materiale rimasto da adattare. Con una light novel composta da 14 romanzi, non mancano di certo i contenuti per una possibile seconda stagione. Supportata dalla popolarità dell'opera e dal ritmo regolare di pubblicazione della light novel, è molto probabile che rivedremo le avventure di Maomao sui nostri schermi.

Nonostante non vi siano conferme ufficiali, sembra probabile che una seconda stagione diventi presto realtà, considerando il materiale ancora disponibile e la popolarità del titolo. Nell'attesa, perché non recuperare questo cosplay di Maomao da The Apothecary Diaries?

