The Apothecary Diaries torna con la Seconda Parte: nuovo trailer e data ufficiale

The Apothecary Diaries è pronta a salutarci momentaneamente per tornare il prossimo anno con nuovi, avvincenti episodi. La speziale Maomao ha rischiato di abbandonare la Corte Interna per un po', ma potrà finalmente tornare sui suoi passi nella seconda parte della serie animata.

Come anticipa il trailer della seconda parte di The Apothecary Diaries, disponibile in calce alla notizia, Maomao ha fatto il suo ritorno nella corte, ma questa volta entrerà nella splendida Corte Esterna, in compagnia dell'eunuco Jinshi. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare particolarmente questa serie, dal momento che The Apothecary Diaries è tra gli anime più visti in Giappone.

Nella seconda stagione, dunque, ci attendono tantissimi nuovi misteri da risolvere, mentre tra le mani della speziale protagonista della serie finiranno certamente tanti nuovi veleni da assaggiare! Vi ricordiamo comunque che la tredicesima puntata di The Apothecary Diaries arriverà sabato 6 gennaio. Successivamente, la serie proseguirà nel 2024 con altri 12 episodi, per un totale di 24.

Adattato dalla light novel di Natsu Hyuga ambientato nella Cina del XV secolo, The Apothecary Diaries segue la singolare storia di Maomao mentre naviga nelle complessità del palazzo imperiale. La prima parte dell'anime ha esplorato con maestria i piccoli incidenti all'interno della Corte Interna, mostrando l'approccio unico della giovane speziale nello svelare la verità dietro ai misteri della dinastia Ming.

Lo streaming di The Apothecary Diaries è disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano e, soprattutto, con un punteggio davvero invidiabile: 5 stelle su 5 con oltre 40mila voti da parte degli utenti.