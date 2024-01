The Apothecary Diaries vola grazie all'anime! Il successo della serie continua a crescere

Il successo planetario dell'adattamento anime di The Apothecary Diaries ha fatto sì che anche l'opera cartacea venisse notata dal pubblico a tal punto che, tramite una recente indagine di mercato, si è scoperto che I diari della speziale - titolo con il quale la serie è conosciuta in Italia - ha appena attraversato un notevole picco di vendite.

The Apothecary Diaries nasce nel 2011 come una light novel con 14 volumi all'attivo, ideata da Natsu Hyūga e Touko Shino. Successivamente, il racconto è stato adattato in un manga scritto da Itsuki Nanao e disegnato da Nekokurage , con 12 tankobon usciti nel 2017 e 26 volumi nel complesso.

In una recente indagine diffusa da Anime News Network, si è scoperto che The Apothecary Diaries ha venduto ben 7 milioni di copie, fra manga e light novel, da quando la serie anime ha debuttato a ottobre, per un totale di 31 milioni di copie vendute dalla sua prima uscita. L'enorme successo de I Diari della Speziale è ancora più affascinante se si nota che ben tre milioni di volumi sono stati venduti unicamente nel primo mese di messa in onda dell'adattamento animato.

The Apothecary Diaries ha un punteggio perfetto su Crunchyroll e al momento è l'unico titolo che può vantare un risultato simile. Uno dei punti di forza della trama è il modo in cui riesce a fondere un'ambientazione rustica ad una narrativa moderna, con casi tipici del genere giallo e scene ironiche e leggere tipiche di una classica commedia, abbracciando un target di pubblico estremamente ampio.