The Batman, DC annuncia una valanga di variant cover per celebrare l'uscita del film

L'uscita del film The Batman è vicina: la pellicola diretta da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson arriverà nei cinema americani il 4 Marzo 2022 (3 Marzo in Italia). Per festeggiare, DC Comics ha annunciato numerose variant cover a tema per le testate della Batfamiglia che verranno rilasciate lungo il mese di Marzo.

Apriranno le danze, il 1 Marzo 2022, Batman #121 e Batman: Killing Time #1. Entrambi i numeri godranno di una variant cover dedicata al film disegnata, rispettivamente, da Lee Bermejo e Carlos D’Anda.



L'8 Marzo sarà il turno di Batgirls #4 (variant a cura di Jonboy Meyers), Detective Comics #1056 (Puppeteer Lee) e Batman: The Knight #3 (Rafael Albuquerque), seguiti, la settimana successiva, da Catwoman #41, Justice League #74 e Nightwing #90, le cui variant cover saranno illustrate, rispettivamente, da Jenny Frison, Ben Oliver e dall'italiano Riccardo Federici.



Chiuderà le celebrazioni, il 22 Marzo, Harley Quinn #13, che godrà di una variant cover disegnata da un altro italiano: Simone Bianchi. Condividiamo tutte le variant cover annunciate da DC Comics nella gallery in fondo all'articolo.



In attesa dell'uscita del film, non perdete i character poster ufficiali di The Batman recentemente pubblicati. Nonostante il film debba ancora essere rilasciato, sembra che il regista Matt Reeves sia già al lavoro sul seguito di The Batman.