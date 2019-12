The Box Man arriva in Italia con Star Comics a Natale, per la collana Umami

Imiri Sakabashira è un nome conosciuto in Giappone per varie storie che si completano in uno o pochi volumi. Nekokappa (Kawade Shobo Shinsha), Ese Kyoto (Trance Pop), Nodo no meiro, Hataraku Kappa, (Seirin Kogeisha) e il libro di illustrazioni Heso-no-o Kaidou (Taco Ché). Una delle sue opere sta per arrivare in Italia, The Box Man.

Il mangaka 55enne, che nella sua vita ha anche percorso la carriera di pittore, ci accompagnerà insieme a Star Comics in una storia surreale con tanti inserti tra arte e spaccati sociali, in una descrizione del mondo in cui saremo accompagnati da un individuo vestito con una calzamaglia rossa e un uomo che trasporta una scatola sul suo motorino.

The Box Man racconta di una vita intera, tra l'infanzia e la vecchiaia arrivando fino alla morte, che coinvolge ogni uomo col tempo che scorre in modo stupefacente e straniante. Sakabashira andrà quindi ad arricchire la collana Umami, in cui sono già presenti nomi di spessore come Satoshi Kon e Junji Ito.

UMAMI 10

THE BOX MAN

Imiri Sakabashira

15x21, B, b/n e col., pp. 224, € 15,00

Data di uscita: 24/12/2019 in fumetteria e store online, 15/01/2020 in libreria

Isbn 9788822616128

Star Comics ha programmato l'esordio del titolo alla vigilia di Natale nelle fumetterie, mentre aprirà il nuovo anno nelle librerie.