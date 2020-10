The Boys: Fabibi presenta il suo sexy cosplay di Starlight dalla serie Amazon Prime Video

Dopo una prima stagione entusiasmante, The Boys ha replicato su Amazon Prime Video con una seconda stagione. Lo show della casa di Jeff Bezos e ispirato all'omonimo fumetto ha ancora una volta ha colpito tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori. Anche l'attrice di Starlight, Erin Moriarty ha speso parole su questo finale di stagione catartico.

Starlight è stata ancora una volta uno dei personaggi principali di The Boys ed Erin Moriarty ha contribuito a farle acquisire ulteriore fascino. Ma come sarebbe se il personaggio avesse avuto un altro volto? Possiamo scoprirlo grazie al cosplay della sudamericana Fabibi.

La ragazza che su Instagram è molto attiva con le sue foto di vari travestimenti, da quelli di Dragon Ball a quelli di tanti altri progetti, ora è passata proprio alla serie TV di The Boys. Nei tre post in basso, ognuno contenenti diverse foto, ci mostra il suo cosplay di Starlight. Il vestito dell'eroina scelto è quello con lo spacco sul petto e che in generale fa mettere in risalto le forme generose di Fabibi.

Con l'aiuto della fotografia vediamo anche un'immagine dove Starlight usa i suoi poteri mentre nelle altre possiamo dare uno sguardo accurato sia al lato A che al lato B di Fabibi. Avete letto la recensione su The Boys 2x08?