The Boys: Starlight in un cosplay splendente e luminoso realizzato da Julia

Il fumetto di The Boys risale a diversi anni fa. Garth Ennis propose la sua pubblicazione fumettistica nel lontano 2006 e, dopo qualche anno, la portò a conclusione. Ci vollero diversi anni dalla fine del fumetto di The Boys prima che Amazon si approcciasse a questo universo di particolari supereroi per tirarne fuori una serie in live action.

Il riscontro della serie su Amazon Prime Video è stato enorme e ciò ha valso il rinnovo per The Boys con altre stagioni, ma anche con il ritorno di Garth Ennis con un seguito fumettistico. Mentre tutti aspettano con ansia il primo trailer della terza stagione di The Boys, rivediamo uno dei personaggi più importanti della serie ma nel nostro mondo grazie all'interpretazione di una cosplayer.

Rebecca Anne January è un membro dei Sette, gli eroi che vengono presi di mira dai The Boys, ed è conosciuta con il nome di Starlight. Sarà lei per diverso tempo ad aiutare il gruppetto di semplici umani facendo da talpa nei Sette. Il suo potere principale è quello di convertire l'elettricità, un potere che si manifesta anche in questo cosplay di Starlight preparato dalla russa Julia. Le foto brillanti e luminose fanno risaltare la bellezza di questo personaggio con la sua tuta bianca e dorata.