The Boys: tutti i Volumi dell'opera di Garth Ennis sono disponibili in formato digitale

In contemporanea con l’uscita della seconda stagione della serie televisiva, Panini Comics ha annunciato che tutti e sei i Volumi di The Boys, la celebre opera nata dalla penna di Garth Ennis, sono ora acquistabili in un'inedita versione digitale. Di seguito potete leggere il comunicato stampa inviatoci pochi istanti fa dalla casa editrice.

"A partire dal 4 settembre, per festeggiare in contemporanea l’uscita della seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video, Panini Comics presenta i 6 volumi deluxe della serie in una inedita versione digitale, perfetta per una lettura comoda e veloce da portare ovunque.

Inoltre, dal 4 fino al 14 settembre, i primi due volumi, The Boys Deluxe 1 e The Boys Deluxe 2, saranno disponibili in digitale al prezzo scontato di 9,99€. I sei volumi in digitale sono scaricabili dai maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri ancora). Un’occasione imperdibile per tutti i fan della serie per scoprire il fumetto da cui tutto ha avuto origine e per i lettori già rodati di proseguire con la lettura dei volumi, comodamente dal proprio device preferito".

Per i meno avvezzi, ricordiamo che la sinossi dell'opera viene così descritta da Panini Comics: "Cosa fare quando i super eroi superano tutti i limiti, anche quelli della moralità? The Boys è la storia di un improbabile gruppo di supereroi “senza poteri”, pronti a rimettere in riga chi abusa del suo status di giustiziere mascherato. Sotto l’egida del governo, Butcher e il suo temerario gruppo (composto da Latte Materno, Il Francese, la Femmina della Specie e dalla nuova recluta Piccolo Hughie) sono pronti a svelare i crimini di chi il crimine dovrebbe combatterlo…anche mandando i “buoni” all’altro mondo".

The Boys si è ufficialmente concluso dodici anni fa con la pubblicazione del capitolo 72, ma Gareth Ennis è recentemente tornato a lavorare sull'opera realizzando un sequel, intitolato The Boys: Dear Becky. Vi ricordiamo che l'edizione definitiva proposta da Panini Comics comprende i primi 72 capitoli, suddivisi in 6 Volumi da 300/500 pagine l'uno.