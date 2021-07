The Breaker 3: iniziano ufficialmente i lavori, l'annuncio con un'importante novità

Prima dell'avvento degli adattamenti animati su Crunchyroll, i manhwa erano sì conosciuti ma non così tanto. C'erano davvero pochi esponenti di questa tipologia di fumetto a spiccare contro quelli giapponesi. In Sud Corea ha sempre brillato però la performance di The Breaker, uno dei manhwa più famosi.

I due autori Jeon Geuk-jin (lo sceneggiatore) e Park Jin-Hwan (il disegnatore) hanno pubblicato per svariati anni The Breaker, dividendolo in due parti: la prima di 10 volumi, la seconda "New Waves" in 20 volumi. Il manhwa è arrivato anche in Italia con Star Comics grazie alla pubblicazione molto simile a quella dei manga e, quindi diversa da quella dei webtoon come Tower of God in lettura con scorrimento verticale.

Gli autori avevano già annunciato che ci sarebbe stata una terza parte di The Breaker ma per tantissimi anni non ci sono state notizie su questo sequel. Solo a inizio 2021 il disegnatore Park Jin-Hwan ha rivelato di star iniziando a lavorare su The Breaker 3, in attesa che lo sceneggiatore si liberasse. Nelle scorse ore i due hanno per dato un annuncio ufficiale.

La prossima serie del duo sarà senza dubbio la terza parte di The Breaker. Ci sarà però un'importante modifica, dato che stavolta sarà pubblicato con lettura a scorrimento verticale e non più con lettura orizzontale come nei manga. Un cambio non da poco, specie considerata la storia del manhwa. Non è stata ancora rivelata una data di uscita, ma sembra mancare sempre meno all'atteso ritorno. Intanto non perdetevi altri 5 manhwa e webtoon di assoluto spessore.