The Breaker: annunciata la data d'uscita dell'attesissima parte 3

Sono passati tanti anni da quanto la seconda parte di The Breaker, New Waves, si concluse lasciando i lettori con un enorme e clamoroso colpo di scena. Da allora, tuttavia, gli autori si sono presi una pausa per dedicarsi ad altro e per molto tempo non hanno più fornito informazioni sulla loro opera magna.

Ma le cose hanno iniziato a muoversi lo scorso anno quando lo sceneggiatore del titolo, Jeon Geuk-jin, confermò di aver ripreso a lavorare alla trama di The Breaker parte 3. In questo modo, lo scrittore poteva portarsi in avanti coi lavori in attesa che il disegnatore del manhwa, Park Jin-Hwan, concludesse il suo ultimo progetto.

Lavori che il maestro ha effettivamente concluso in estate quando annunciò anche lui di aver ripreso a lavorare a The Breaker. Da allora, in realtà, non sono trapelate ulteriori informazioni sino a quando nelle scorse ore, attraverso una foto pubblicata proprio dal disegnatore, è stata rivelata la data d'uscita del primo capitolo della nuova saga. Ebbene, dunque, The Breaker Parte 3 inizierà ufficialmente il 6 maggio.

La serie, inoltre, dovrebbe essere serializzata come di consueto su Naver Webtoon. Ad ogni modo, non ci resta che attendere appena una manciata di giorni per rivedere i protagonisti all'azione. E voi, invece, siete sorpresi dell'annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.