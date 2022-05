The Breaker Eternal Force capitolo 1: cosa succede nell'inizio della terza serie

Mentre il mondo dei manga sul finire degli anni 2000 era ben stabile e anzi poteva vantare delle tre bocche da fuoco Naruto, ONE PIECE e Bleach che stavano appassionando fan orientali e occidentali, l'industria dei manhwa compiva i suoi primi timidi passi nel mondo che contava con l'epica storia di The Breaker, incentrata sulle arti marziali.

Dopo la prima serie composta da 10 volumi e poi The Breaker: New Waves composto da altri 20, la storia di Yi Shioon si è interrotta e ha necessitato di tanto tempo per tornare. La terza serie di The Breaker era molto attesa e infine è arrivata, col titolo Eternal Force, disponibile in coreano su Naver Webtoon. Di cosa parla il primo capitolo di The Breaker Eternal Force?

C'è un nuovo capo divisione agli affari interni del murim, dopo la morte del precedente capo avvenuta alla fine di New Waves. Questi si sta dirigendo insieme a Jeong Rae-Won in un istituto scolastico. La scena si sposta poi sul tetto di una scuola dove il giovane Kang Haje sta per buttarsi. Vessato dal bullo Eunho, ha deciso di farla finita, quando al suo fianco compare uno strano studente del secondo anno dai capelli castani. Quest'ultimo, gli suggerisce di morire e vedere la vita che gli scorre davanti agli occhi, spingendo Kang Haje giù dal tetto.

Il ragazzo si risveglia però in infermeria, illeso, e viene subito raggiunto dal bullo Eunho, che lo porta sul retro della scuola, desideroso di picchiarlo per la lettera che si era lasciato dietro il suo compagno di classe. Proprio nel momento peggiore, lo studente dello scorso anno ritorna e insegna a Kang Haje come rispondere agli attacchi di Eunho. Con un paio di spintarelle, Kang atterra i tre bulli in un colpo solo. Non credendo a ciò che ha fatto, inizialmente Kang se la prende con lo studente del secondo anno, ma poi lo ringrazia e gli chiede di insegnargli a combattere.

Lo studente è Yi Shioon, che gli rivela che una cosa del genere implicherebbe l'ingresso in una vita di disperazione e ansia e, dopo una scena in cui appare anche Gumunryong, il capitolo di The Breaker finisce con Shioon che rivela di ambire all'annientamento del suo nemico.