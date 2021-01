The Breaker: lavori in corso per la terza stagione? Potrebbe arrivare nel 2021

Nel 2007 il mondo si aprì anche ai manhwa, ovvero quei fumetti provenienti dalla Corea del Sud. Per lungo tempo meno famosi rispetto a quelli dei cugini giapponesi, negli ultimi tempi la popolarità per questo genere di lavoro grazie all'anime di Tower of God e a quello di The God of High School. Ma tornando al 2007, all'epoca c'era The Breaker.

Il manhwa di Park Jin-Hwan (disegnatore) e Jeon Geuk-jin (sceneggiatore) ottenne un successo speciale nel mondo del fumetto asiatico e convinse anche Star Comics a portare la serie in Italia. Dopo aver concluso la prima fase della storia, il duo si avventurò nella seconda stagione, denominata in The Breaker New Waves, che si concluse nel 2014. Gli autori rivelarono anche l'arrivo di una terza stagione, che però è tardata ad arrivare per tutti questi anni.

Arrivò anche un'intervista agli autori di The Breaker che non fugò dubbi. Ma adesso il disegnatore ha deciso di aggiornare i suoi fan sullo stato dei lavori. Al momento, Park Jin-Hwan si sta concentrando su un'altra serie che però porterà a termine per metà 2021 circa. Nel frattempo invece lo sceneggiatore Jeon Geuk-jin sta lavorando su The Breaker stagione 3 che potrebbe anche essere pubblicata ufficialmente entro fine 2021. Una delle serie coreane più apprezzate sta per tornare.