The Brutalist, Adrien Brody nel cast del nuovo film diretto da Brady Corbet

Il premio Oscar Adrien Brody sarà uno dei nomi di punta del cast di The Brutalist, il prossimo film diretto da Brady Corbet, che già comprende nomi come Felicity Jones, Joe Alwyn e Guy Pearce. Brody sarà prossimamente tra i protagonisti del prossimo film di Wes Anderson, Asteroid City, presto nelle sale cinematografiche.

The Brutalist racconta la storia dell'architetto Laszlo Toth (Brody) e sua moglie Erzsebet (Jones) in fuga dall'Europa nel dopoguerra, pronti ad iniziare una nuova esistenza negli Stati Uniti. Tuttavia, un cliente misteriosamente ricco (Pearce) interrompe i loro piani.



Trent'anni della vita di Laszlo Toth, un'epica saga che conduce l'uomo e la moglie Erzsebet a picchi monumentali e cadute devastanti.

Da anni si parla della possibile produzione di questo film, scritto da Corbet - su Everyeye è disponibile il trailer di Vox Lux, il suo ultimo film - insieme alla compagna Mona Fastvold, ma ora le riprese del progetto sono ufficialmente iniziate in Ungheria.



Adrien Brody e Felicity Jones hanno eredito i ruoli da protagonisti da Joel Edgerton e Marion Cotillard, inizialmente designati come star del film.

Nel cast sono presenti anche Alessandro Nivola, Raffey Cassidy, Isaach De Bankole, Stacy Martin, Jonathan Hyde e Peter Polycarpou.



Nel progetto iniziale dovevano esserci anche Sebastian Stan e Vanessa Kirby nel cast di The Brutalist; il cambio di casting per i protagonisti e lo slittamento del progetto ha coinvolto anche il resto dei partecipanti originari.