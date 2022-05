The Case Study of Vanitas, il manga di Jun Mochizuki entrerà in pausa

The Case Study of Vanitas è un manga fantasy dell'autore Jun Mochizuki che ha esordito nel 2015 sulla rivista Monthly Gangan Joker di Square Enix. Ambientato nella Francia del XIX secolo, The Case Study of Vanitas narra le avventure di Vanitas, medico che sta indagando su una strana maledizione che rende i vampiri più assetati di sangue del solito.

The Case Study of Vanitas ha ricevuto anche un adattamento anime da 24 episodi, disponibile su Crunchyroll. Studio BONES, dopo aver fatto faville con l'anime di Mob Psycho 100, è riuscito a rendere davvero bene le atmosfere dell'opera di Jun Mochizuki, ricevendo diversi complimenti.

Il manga di The Case Study of Vanitas non è ancora concluso, ma entrerà in un periodo di pausa a partire dal 22 giugno 2022. In questa data verrà pubblicato su Monthly Gangan Joker l'ultimo capitolo scritto da Jun Mochizuki, che poi si prenderà del tempo libero dalla sua opera. L'autore non ha però annunciato la durata del periodo di pausa, che pensiamo possa essere molto lungo. Semplice mancanza di idee o la pausa di Mochizuki potrebbe essere dovuta ad altro?

In ogni caso auguriamo il meglio all'autore giapponese. The Case Study of Vanitas è stato inoltre il primo manga ad andare in pausa per il covid nel 2019, poco dopo lo scoppio della pandemia globale.