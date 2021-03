The Case Study of Vanitas: i protagonisti si incontrano nel primo trailer dell'anime

The Case Study of Vanitas, opera di Jun Mochizuki, sta per ottenere una trasposizione animata. A riprova di ciò vengono diffusi alcuni dettagli sulla nuova serie. Vediamo insieme il primo trailer.

L'storia, scritta dall'autrice dell'apprezzato Pandora Hearts, è ambientata nella Francia del diciannovesimo secolo e narra le vicende di Noè, un vampiro intento a cercare una cura per la maledizione che affligge la propria specie e che li costringe ad attaccare le persone comuni. Per raggiungere il proprio obiettivo incontra un medico di nome Vanitas in possesso di un libro dai poteri curativi che in passato apparteneva al più odiato dei vampiri ed omonimo dell'uomo stesso.

Le scorse settimane iniziavano a circolare voci ufficiali sulla trasposizione di The Case Study of Vanitas e finalmente negli ultimi giorni si è sono potute osservare le prime prove dei lavori dello studio Bones impegnato nell'adattamento dell'opera. Nel Tweet riportato in calce alla notizia è infatti visibile un video promozionale in cui è possibile osservare i due protagonisti della storia entrare in azione. Al termine dello stesso viene inoltre svelata la data di pubblicazione prevista per l'estate di questo anno, più precisamente nel mese di Luglio.

In seguito al trailer possiamo dare un primo sguardo anche alla key visual che mostra in primo piano il misterioso Vanitas, mentre tiene aperto il proprio grimorio, ed alle sue spalle il vampiro Noé.

Cosa ne pensate di questo nuovo anime? Siete interessati alla visione? Fatecelo sapere lasciandoci un commento qui sotto.

Infine si ricorda che The Case Study of Vanitas fu il primo manga ad interrompere la propria pubblicazione a causa della pandemia di COVID-19.