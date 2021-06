The Case Study of Vanitas: Nuovo trailer e data di uscita dell'anime dello Studio Bones

Il primo trailer di The Case Study of Vanitas ci ha mostrato i protagonisti del prossimo anime dello Studio Bones, nel frattempo è stata condivisa una nuova breve anteprima, oltre alla data di uscita della prima metà della stagione di esordio.

La notizia è stata condivisa dall'account Twitter @AIR_News01, che ha fatto sapere ai numerosi appassionati dell'opera di Jun Mochizuki quando sarà possibile vedere la prima parte di The Case Study of Vanitas: in Giappone infatti l'anime farà il suo debutto il prossimo 2 luglio, mentre ancora non sappiamo quando sarà disponibile in Italia. Inoltre in calce alla notizia trovate un nuovo video dedicato al mondo del manga con protagonista Noè Archiviste, opera pubblicata in Italia da Star Comics e composta fino a questo momento da 8 volumi.

Per chi non conoscesse la trama di The Case Study of Vanitas, si tratta di un manga ambientato in Francia nel 1800 e incentrato sulla ricerca del protagonista Noè del responsabile di una maledizione cha ha iniziato a colpire i vampiri. Insieme a lui sarà presente Vanitas, medico umano proprietario di un potente grimorio che potrebbe eliminare questa maledizione. Se cercate altre informazioni sulla prossima opera dello Studio Bones, ecco l'annuncio dell'adattamento anime di The Case Study of Vanitas.