The Case Study of Vanitas: nuovo trailer per la parte 2 della stagione 1

Lo studio BONES è ormai una delle aziende più conosciute nei riguardi dell’animazione giapponese, merito di straordinarie produzioni visivamente affascinanti come My Hero Academia e Mob Psycho 100. Uno dei titoli a cui la compagnia sta lavorando è The Case Study of Vanitas che tornerà a breve con nuovi episodi.

BONES aveva già preannunciato il ritorno dell’anime all’inizio del nuovo anno, promessa che intende mantenere dal momento che la seconda tranche di episodi di The Case Study of Vanitas compirà il suo debutto il prossimo 14 gennaio 2022. Solo poche settimane separano dunque i fan dalla parte 2 dell’adattamento televisivo del nuovo manga dall’autrice di Pandora Hearts, Jun Mochizuki.

A tal proposito, nelle scorse ore lo studio BONES ha finalmente rilasciato un nuovo trailer promozionale e la prima locandina ufficiale per il prossimo arco narrativo, li stessi che potete recuperare tra gli allegati in calce alla notizia, che ci traghettano in un’ambientazione innevata. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il manga omonimo è disponibile ufficialmente nel nostro Paese grazie ad Edizioni Star Comics che ha acquistato i diritti di distribuzione della serie sul territorio italiano.

E voi, invece, state seguendo l’anime? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.