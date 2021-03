The Case Study of Vanitas: sembra ufficiale, annunciato l'adattamento anime

Dall'autrice di Pandora Hearts, Jun Mochizuki, sembra che sia giunto il momento anche per The Case Study of Vanitas ricevere un adattamento televisivo. Il manga, infatti, è ormai serializzato sulla rivista Gangan Joker di Square Enix da ormai diverso tempo e aspettava solo una trasposizione televisiva per farsi conoscere al grande pubblico.

Dopo il successo di Pandora Hearts, un'opera ispirata alle "Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie", Jun Mochizuki è tornata dietro la scrivania con The Case Study of Vanitas, un'opera ambiziosa dall'immaginario steampunk che ha fatto parlare di sé grazie all'iconico tratto dell'autrice. Ad ogni modo, un leak sembra inoltre aver svelato un adattamento anime in cantiere per il manga ancora in attesa di essere annunciato.

Alcuni utenti, infatti, hanno rintracciato e segnalato persino il dominio della trasposizione, vanitas-anime.com, tuttavia attualmente inaccessibile. Tuttavia, accedendo al sito in questione veniamo riportati ad una pagina d'errore sotto l'etichetta di Aniplex, sintomo che l'anime possa essere prodotto dalla stessa compagnia che ha dato vita a Sword Art Online, FullMetal Alchemist e tanti altri titoli popolari in tutto il mondo. Il manga omonimo è persino disponibile in Italia sotto l'etichetta Star Comics che descrive la storia quanto segue:

"Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto la luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... Durante un viaggio in dirigibile, gli eventi prendono una piega inaspettata quando Noè fa la conoscenza di un misterioso medico specializzato in vampiri, un uomo che sembra aver ereditato il libro e il nome stesso di Vanitas..."

E voi, invece, siete interessati a questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.