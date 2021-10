The Cat On a Hot Tin Roof: il manhwa cancellato per molte accuse di plagio

Difficilmente si sente discutere di plagio nei settori più alti dell'industria dei manga e manhwa, soprattutto grazie al lavoro di editor attenti e capaci di seguire i numerosi autori nel processo creativo, prendendo spesso decisioni fondamentali. Tuttavia di recente un manhwa è stato al centro di moltissime accuse, piuttosto gravi.

L’opera in questione è The Cat On a Hot Tin Roof, pubblicata sul sito Naver Webtoon, che il 24 settembre 2021 ne ha comunicato l’interruzione e la cancellazione, dopo appena un mese dalla pubblicazione dei primi capitoli. Lo stesso autore ha accettato tale decisione, scusandosi successivamente con tutti i lettori che verso metà del mese di settembre avevano iniziato a discutere sul web di sospette somiglianze con titoli estremamente importanti nel settore, e anche esterni all’industria dei manga.

Le accuse principali riguardano l’eccessiva vicinanza dei protagonisti con Shinji e Kaworu di Neon Genesis Evangelion, particolari richiami al film Stand By Me, basato sul racconto The Body di Stephen King, e ispirazioni eccessivamente marcate a Monster, opera thriller e poliziesca firmata da Naoki Urasawa. Cosa ne pensate di tali provvedimenti? Avete letto il manhwa in questione? Diteci le vostre opinioni in merito nella sezione commenti.

