THE COMIQ, nuova serie manga di Kazuki Takahashi, autore di Yu-Gi-Oh!

Per celebrare il 50° anniversario della rivista Weekly Shonen Jump è prevista la serializzazione di un nuovo manga del padre di Yu-Gi-Oh!, THE COMIQ.

Questo nuovo progetto, disegnato dalcelebre creatore Kazuki Takahashi, è stato annunciato sul numero 45 di Weekly Shonen Jump (Shueisha) e presentato da Viz Media in occasione del Comic Con di New York. Al momento non è chiaro se questo sarà una semplice one-shot, in fondo non è la prima volta che il mangaka pubblica mini serie.

Per celebrare questa novità, Viz Media ha pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale un poccolo sketch dalle tinte chiare e il tratto semplice. La serie manga sarà presentato in anteprima nel prossimo numero della rivista settimanale (15 ottobre 2018) e il capitolo pilota vanterà 53 pagine.

Il bozzetto non rivela molto dell'opera, tuttavia è abbastanza chiara su ciò che possiamo aspettarci. A quanto pare, infatti la nuova serie di Takahashi si focalizzerà su un mangaka, di nome Genko, alle prime armi rappresentato come un giovanotto esile dai capelli biondi e munito di stilo e una tavoletta grafica. Oltre a questi pochi elementi, non vi sono altre informazioni.

Per chi non avesse familiarità con l'opera principale di Kazuki Takahashi, il manga Yu-Gi-Ho! è stato serializzato su Weekly Shonen Jump a partire dal 1996. Anche se la serie è conclusa, la fama del franchise è ormai divenuta immortale, grazie al continuo e fruttuoso supporto generato dai giochi di carte collezionabili, serie animate, giocattoli e tanto altro ispirati a questo ispirati.

Cosa ne pensate di questa novità? Siete curiosi di vedere nuovamente all'opera il mangaka?