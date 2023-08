The Concierge: arriva il trailer del nuovo film anime! Data d'uscita e cast

La vita da operatrice in hotel può essere impegnativa, ma cosa accadrebbe se i clienti fossero tutti animali? Il nuovo film The Concierge at Hokkyoku Department Store mostra com'è a lavorare con degli animali in un grazioso albergo.

The Concierge at Hokkyoku Department Store, in giapponese Hokkyoku Hyakkaten no Concierge-san , è tratto dal manga di Tsuchika Nishimura e recentemente ne è stato svelato il trailer e il poster ufficiale del film.

Il trailer rivela e anticipa la sigla del film "Gift" della cantautrice Myuk e svela anche altri membri dello staff, assieme alla data del debutto ufficiale in Giappone, previsto per il 20 ottobre . Il trailer è visionabile all'interno dell'articolo assieme al poster promozionale.

La trama ruota attorno al corcierge Akino di un misterioso magazzino i cui clienti sono tutti animali antropomorfi. La donna dovrà affrontare tutte le esigenze dei suoi acquirenti mentre farà la conoscenza di diversi animali, anche alcuni in via d'estinzione o totalmente estinti.

Nishimura ha lanciato il manga sulla rivista Big Comic Zōkan di Shogakukan nel novembre 2016 e lo ha concluso nel 2020 con due volumi. Il manga ha vinto il Premio Eccellenza per il 25° Japan Media Arts Festival Awards del Ministero degli Affari Culturali nel 2022. A produrre il film è la Production IG , la stessa casa d'animazione di Haikyuu!! , Psycho-Pass e tanti altri .

Natsumi Kawaida vestirà i panni della protagonista mentre Takeo Ōtsuka , voce di Aquamarine Hoshino in Oshi no Ko, sarà il pinguino Eruru. Nobuo Tobita nel ruolo di Tōdō, il sempre presente direttore del magazzino. Megumi Han , la tsundere Kana Arima in Oshi no Ko , sarà la portinaia Mori e mentore di Akino e infine Natsumi Fujiwara, Tōru Mutsuki in Tokyo Ghoul: Re come Iwase, una concierge senior.