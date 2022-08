The Dangers in My Heart: poster e informazioni sulla commedia romantica in uscita nel 2023

Per gli amanti delle commedie romantiche, il 2023 sarà un'annata favolosa. In seguito all'annuncio di The Ice Guy and His Cool Female Colleague, è stato rivelato che anche The Dangers in My Heart riceverà un adattamento animato.

Conosciuta in patria con il nome originale di Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, The Dangers in My Heart di Norio Sakurai ottiene una trasposizione anime la cui uscita è prevista nel corso del nuovo anno. Secondo alcuni rumor, anche My Dress-Up Darling Stagione 2 vedrà la luce nel 2023. L'annuncio è stato ufficializzato sulle pagine ufficiali della serie, dove la finestra di rilascio è stata presentata attraverso una prima key visual. L'immagine promozionale ritrae i due protagonisti con alle spalle, più in piccolo, gli altri personaggi dell'opera.

La serie segue le vicende di Kyotaro Ichikawa, un ragazzo che si trova in ultima posizione nella scala sociale della sua scuola. A causa di ciò, crede di essere il tormentato protagonista di un qualche thriller psicologico. Le sue giornate trascorrono escogitando modi per sconvolgere la vita pacifica dei suoi compagni di classe e struggendosi per Anna Yamada, la ragazza più popolare della classe. In realtà, Kyotaro non è il ragazzo problematico che finge di essere e si scopre che anche Anna possiede le sue stranezze. Al momento, non si hanno altre informazioni ufficiali sull'adattamento animato dell'opera.