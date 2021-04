The Dawn of the Witch: la novel scritta da Kakeru Kobashiri avrà una serie anime

Sul proprio account Twitter, Kakeru Kobashiri ha rivelato che la serie di light novel The Dawn of the Witch ha ispirato la produzione di un anime, di cui però al momento non si conosce ancora la data di uscita.

The Dawn of the Witch è ambientato nello stesso mondo fantasy di Grimoire of Zero, ora in pace dopo un conflitto lungo 500 anni tra chiesa e streghe. Le braci della rivalità, però, ancora bruciano in alcune regioni del mondo.

La trama dell'opera di Kobashiri segue le vicende di Savil, uno studente senza speranze del College of Magic del Regno di Wenias che per qualche strana ragione ha perso qualsiasi memoria precedente alla sua iscrizione alla scuola. Un giorno, il preside Albus lo invia per un addestramento speciale nella parte meridionale del continente, dove la persecuzione delle streghe continua con insistenza.



Il primo volume della novel di The Dawn of the Witch è stato lanciato nell'agosto del 2018 e Kodansha pubblicherà il terzo volume il 6 maggio. Dalla light novel è stato anche tratto un manga, attualmente in corso sulla rivista Monthly Shonen Sirius di Kodanasha, scritto da Tatsuwo.

Cosa ve ne pare delle premesse di questo nuovo anime? Nel frattempo, il film anime di Riku wa Yowakunai si è mostrato con un teaser trailer. Inoltre, è stato annunciato l'anime di Cherry and Virgin.