The Dawn of the Witch: Poster e prime informazioni della serie animata

Abbiamo scoperto la finestra di uscita di The Dawn of the Witch, inoltre lo studio di animazione Tezuka Productions ha condiviso i nomi dei doppiatori e un primo poster dedicato all'anime ispirato alla light novel di Kakeru Kobashiri.

In calce alla notizia trovate l'immagine condivisa online dallo studio di animazione, in cui sono presenti i protagonisti della storia creata dallo scrittore giapponese. Ecco quindi i nomi dei doppiatori che presteranno la loro voce per i personaggi che conosceremo nelle puntate di The Dawn of the Witch:

Shuichiro Umeda nella parte di Saybil

Miho Okasaki sarà Loux Krystas

Sayumi Suzushiro sarà Holt

Taku Yashiro sarà invece Kudo

La regia dell'anime è stata affidata a Satoshi Kuwabara, già conosciuto in "The Quintessential Quintuplets", mentre il design dei personaggi è opera di Takashi Iwasaki per la light novel, nell'anime invece è stato curato da Reina Iwasaki. Come è già stato annunciato, gli episodi della serie andranno in onda in Giappone a partire da aprile del 2022, mentre ancora non sappiamo quando saranno disponibili anche in Italia. Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli sull'anime, nel frattempo vi segnaliamo un altro adattamento di un'opera di successo: si tratta di Atelier of Witch Hat, scritta e disegnata da Kamome Shirahama.