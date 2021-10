The Dawn of the Witch: la serie anime ha ora una finestra d'uscita

Sull'account Twitter Mangapoke, l'applicazione Manga Pocket di Kodansha, è stato rivelato che l'adattamento animato della light novel di Kakeru Kobashiri, The Dawn of the Witch, arriverà nel corso del 2022.

A diversi mesi dall'annuncio della serie anime, finalmente The Dawn of the Witch ha una finestra d'uscita ufficiale. La trasposizione animata dell'opera di Kobashiri arriverà in Giappone nel mese di aprile 2022.

Ambientato nello stesso universo narrativo della serie di light novel Grimoire of Zero, The Dawn of the Witch segue le vicende di Savil, uno studente senza speranza al College of Magic del Regno di Wenias, ora finalmente in pace dopo il conflitto tra chiesa e streghe durato per 500 anni. Inspiegabilmente, Savil ha perso le memorie del periodo pre college e viene invitato dal preside Albus a prendere parte a un addestramento speciale nella zona meridionale del continente, dove però le persecuzioni contro le streghe sono ancora forti.



La light novel di Kobashiri, illustrata da Takashi Iwasaki, ha fatto il suo debutto nell'agosto del 2018, mentre l'anno seguente ha ricevuto un adattamento manga sulla rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha.

