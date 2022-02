The Dawn of the Witch: uscita e trailer per l'anime ispirato alla novel di Kobashiri

Nelle ultime ore, in rete sono state diffuse nuove informazioni su The Dawn of the Witch, l'adattamento ispirato alle light novel di Kakeru Kobashiri. Quando uscirà la serie anime? Rispondiamo a questo e altri dubbi, attraverso il nuovo trailer PV.

A diversi mesi di distanza dall'annuncio della finestra d'uscita di The Dawn of the Witch, l'anime ottiene finalmente una data ufficiale. La premiere dell'adattamento anime è prevista, sul canale televisivo giapponese TBS, il 7 aprile 2022. Questa, è stata confermata dal sito web e dal teaser trailer recentemente condiviso con i fan.



Nella clip, oltre alla data, vediamo alcuni dei personaggi dell'opera di Kobashiri e i rispettivi doppiatori originali. In seguito alle prime informazioni su The Dawn of the Witch, ne arrivano ora altre. Tra i nuovi membri del cast troviamo Yuri Hanamori, Masaaki Yano e Masaaki Mizunaka.



The Dawn of the Witch è ambientato nello stesso universo narrativo di Grimoire of Zero, ora in pace dopo un lunghissimo conflitto tra chiesa e streghe. Le braci della guerra, tuttavia, bruciano ancora in alcune regioni del mondo. La trama segue la storia di Cervil, che ha perduto la memoria in seguito a circostanze misteriose. Per ritrovarla, viene inviato in addestramento dal preside del College della Magia.