The Day I Became a God è l'anime nato dalla collaborazione di tre studi d'animazione

Come tutti quanti sicuramente saprete, questi ultimi mesi non sono stati molto generosi con la nostra amata industria d'anime e manga. Il sopraggiungere del Coronavirus e della successiva quarantena ha infatti avuto duri effetti su svariate produzioni, molte delle quali sono state messe in pausa per svariate settimane.

Insomma, la prima metà del 2020 non verrà ricordata sicuramente come uno dei periodi più floridi per l'industria, quindi poter prendere di tanto in tanto una sana boccata d'aria fresca farà sicuramente piacere a moltissimi utenti. Ecco quindi che proprio nel corso di queste ultime ore è stato ufficialmente annunciato The Day I Became a God, nuovo anime originale che ha immediatamente suscitato l'interesse di numerosissimi lettori e spettatori.

La produzione, infatti, sembrerebbe essere nata dalla collaborazione di ben tre diversi studi d'animazione, ovvero Key Studio, ANIPLEX e P.A.Works, nomi di un certo peso che all'interno dell'industria hanno più volte messo in mostra le proprie abilità con opere animate di grande qualità. Per il momento non abbiamo ancora alcuna informazione a riguardo della serie, ma in compenso è stato reso noto che la produzione dovrebbe giungere nell'ottobre 2020, con il character design di Na-Ga e la sceneggiatura originale di Jun Maeda.

Prima di salutarvi, volendo continuare a parlare di belle notizie, vi ricordiamo che recentemente è stato reso noto che il manga Jujutsu Kaisen è stato reso gratuito su Viz Shonen Jump.