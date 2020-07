The Day I Became a God, l'autore conferma: 'sarà l'anime più commovente di sempre'

L'industria dell'animazione è fatta anche di autori divenuti celebri per la propria capacità di giocare con i sentimenti degli spettatori. Se siete reduci da Charlotte o Angel Beats! allora siete pronti per la nuova opera del maestro Jun Maeda, The Day I Became a God.

Annunciato nel mese di maggio in occasione di un evento speciale, l'annuncio dell'anime originale ha riscosso particolare clamore all'interno della community, complice la popolarità di Maeda, uno degli sceneggiatori più apprezzati nell'industria nipponica. L'opera, che debutterà il prossimo ottobre, sarà animato presso lo Studio P.A. Works, già garante delle precedenti serie originali del maestro.

Ad ogni modo, attualmente le informazioni in merito a The Day I Became a God si contano appena sulle dita di una mano, salvo un dettaglio che lo stesso scrittore ha recentemente chiarito in occasione di una breve lettera che qui segue:

"Ho cercato di rendere The Day I Became a God l'anime più commovente di tutti i tempi."

Maeda, inoltre, ha voluto sottolineare il termine inglese "heart-breaking" (qui adattato con "commovente) come se volesse ribadire la propria volontà di spezzarvi il cuore ancora una volta. Ebbene, non ci resta che attendere solo qualche mese per conoscerne di più in merito a questo particolare ed emozionante progetto. E voi, invece, siete curiosi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.