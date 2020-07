The Day I Became a God: ecco il primo trailer ufficiale

Visti gli ultimi mesi che hanno causato numerosi stop e ritardi nelle più grandi produzioni dell'animazione giapponese, siamo rimasti tutti sorpresi all'annuncio della nuova serie del maestro Jun Maeda, The Day I Became a God, di cui è stato finalmente pubblicato un lungo trailer di presentazione.

Con opere come Charlotte ed Angel Beats! Maeda, da sempre considerato uno dei maggiori autori dell'animazione giapponese, per la sua attenzione ai dettagli, alla qualità dei prodotti, e soprattutto alla capacità di creare storie coinvolgenti dal punto di vista emotivo, sia che si tratti di anime o visual novel, genere di videogiochi molto apprezzato in Giappone.

Definendolo "l'anime più commovente di sempre" l'autore ha reso le aspettative di tale progetto incredibilmente elevate e finalmente, dopo il primo annuncio avvenuto nel mese di maggio, possiamo vedere le prime sequenze animate tramite il video di 3 minuti che trovate in calce alla notizia, condiviso dall'utente @AnimeTherapy su Twitter.

La resa dei personaggi e delle animazioni sembra essere di ottima qualità, e come ricordato anche dal trailer, The Day I Became a God è nato dalla collaborazione di tre studi di animazione, Key, di cui è fondatore lo stesso Maeda, ANIPLEX e P.A.Works, e nel mese di settembre verrà pubblicato un nuovo video promozionale.