The Death of Doctor Strange #1: una tiepida introduzione alla morte dello Stregone Supremo

A partire dal mese di giugno 2021 Marvel Comics ha pubblicizzato regolarmente, attraverso video, anteprime, e cover, la miniserie evento The Death of Doctor Strange, dove si dirà definitivamente addio allo stregone. L'attesa è stata tuttavia tradita da un primo volume eccessivamente narrativo, che lascia spazio all'azione solo nelle pagine finali.

Per diverse tavole infatti assistiamo ad una profonda riflessione di Stephen Strange riguardo Koščej, protagonista di una fiaba della mitologia slava dove viene definito anche l'Immortale, dato che per ucciderlo bisogna prima distruggere la sua anima. Sicuramente un racconto affascinante, reinterpretato da Jed McKay attraverso un'analisi introspettiva di Stephen stesso. La narrazione si sposta poi ad alcune conversazioni avvenute nella Strange Academy, dove il protagonista comprende che nulla dura per sempre.

Queste scene, sebbene potrebbero sembrare eccessivamente prolisse, permettono di comprendere le dinamiche relazionali che lo Stregone Supremo ha con gli altri, e di capire più a fondo questo lato del personaggio. È però solo nella sezione finale che ci vengono presentate coloro che prenderanno il posto di Stephen come stregoni dell'universo Marvel: le Tre Madri.

Un volume introduttivo piuttosto lento, che assume più dinamicità grazie ai disegni di Lee Garbett, e che si concentra sul porre le basi degli eventi che coinvolgeranno molti eroi della Casa delle Idee, come mostrato nel trailer promozionale. E voi cosa ne pensate? Avete letto il primo volume della serie? Condividete le vostre impressioni nella sezione commenti.