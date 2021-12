The Death of Doctor Strange: entra in scena Lyra Bloodstone, variant cover e dettagli

La miniserie evento The Death of Doctor Strange si sta espandendo in altre testate edite da Marvel Comics. In seguito alle conseguenze della morte di Stephen mostrate in Spider-Man , ora la morte dello Stregone Supremo porterà all'entrata in scena della famiglia Bloodstone, e soprattutto al debutto di un nuovo personaggio.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Marvel Comics infatti, la cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone e suo fratello Cullen scopriranno dell'esistenza di un'altra sorella, di cui si sono perse le tracce da molto tempo. Lyra, questo è il nome della Bloodstone perduta, apparirà per la prima volta sulle pagine di Death of Doctor Strange: Bloodstone #1, previsto per gennaio 2022.

La storia one shot scritta da Tini Howard e disegnata da Ig Guara vedrà la famiglia in questione impegnata a difendere proprio Lyra. La ragazza infatti possiede delle gemme del sangue uniche che le conferiscono poteri incredibili, e che inevitabilmente la portano ad affrontare avversari piuttosto pericolosi, soprattutto ora che il mondo è senza la protezione di Strange.

Come anticipato dall'editore, lo sceneggiatore Howard ha cercato di porre le basi per le future avventure dei Bloodstone, con l'aggiunta di Lyra, protagonista assoluta della variant cover firmata da Guara. Per finire vi lasciamo scoprire l'identità del villain capace di sconvolgere l'universo Marvel.