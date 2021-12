The Death of Doctor Strange, rivelato il nuovo Stregone Supremo

Sebbene la miniserie Death of Doctor Strange sia attualmente in corso di pubblicazione in America, in casa Marvel Comics si pensa già al futuro. La morte di Stephen Strange ha lasciato vacante il ruolo dello Stregone Supremo, che presto verrà reclamato da un personaggio molto vicino al dottore, sulle pagine della nuova serie "Strange".

Sarà Clea a raccogliere l'eredità di Doctor Strange come nuovo Stregone Supremo. Sulle pagine di Strange #1, scritto da Jed MacKay e illustrato da Marcelo Ferreira, la moglie di Stephen Strange dovrà assumersi la responsabilità della difesa della Terra dalle minacce mistiche, ruolo reso ancor più complicato dalla comparsa di un nuovo villain capace di distruggere l'universo Marvel in Death of Doctor Strange.



"Dopo gli apocalittici eventi di The Death of Doctor Strange, c'è un nuovo Stregone Supremo tra le mura dell'indirizzo 177A di Bleecker Street, ed un nuovo Doctor Strange—Clea Strange", annuncia MacKay. "E avrà un bel po' da lavorare—quando non sarà impegnata a combattere i criminali mistici del Blasphemy Syndicate, o a lottare con super-mostri non-morti, cercherà di riprendersi ciò che è suo: il compianto Stephen Strange".



Il prossimo numero di The Death of Doctor Strange, il #4, debutterà il 29 Dicembre 2021. La nuova serie Strange #1 arriverà invece nelle fumetterie statunitensi il 2 Marzo 2022. Se proprio non potete fare a meno di Doctor Strange, oggi è il vostro giorno fortunato: lo Stregone Supremo è infatti al cinema nel nuovo film di Spider-Man. Ecco la nostra recensione di No Way Home.