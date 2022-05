The Decagon House Murders debutta a giugno con Edizioni Star Comics

Il prossimo debutto di The Decagon House Murders tingerà di giallo la stagione estiva di Edizioni Star Comics. Come reso noto dalla casa editrice, nei prossimi giorni, nelle fumetterie italiane arriverà la nuova serie manga firmata da Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara, autori del manga di culto ANOTHER.

Attraverso un comunicato diffuso via social, Star Comics ha reso noto che dal giorno 8 giugno 2022, debutta in Italia il primo volume di The Decagon House Murders, una serie fatta di enigmi e omicidi che si ispira ai classici di Agatha Christie. Dopo il recente annuncio di Shaman King: Red Crimson, arriva una nuova, grande novità. I protagonisti della storia sono sette ragazzi che frequentano il club del giallo della loro università. In vista del weekend, decidono di passare le giornate in un'isola deserta dove sei mesi prima era avvenuto un delitto ancora irrisolto.

Arrivati sull'isola, i ragazzi si accasano presso una struttura dalla forma decagonale. Presto, vengono presi di mira da un misterioso assassino. Nel mentre, Akira Kawaminagami riceve una lettera dall'uomo che ha progettato la casa. Questo, però, dovrebbe essere morto da tempo.

Le vicende di The Decagon House Murders, che segue le novità Star Comics presentate al Salone del Libro, sono sospese fra due mondi oscuri. Il lettore, viene spinto a investigare sul caso e a domandarsi cosa stia accadendo in realtà. La tensione e l'alone di mistero crescono in questa miniserie di cinque volumi.