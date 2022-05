The Deer King, l'annuncio di Anime Factory: il poster in esclusiva per Everyeye

Anime Factory, l'etichetta legata all'animazione giapponese di proprietà di Koch Media, sta investendo molte risorse per portare nel Bel Paese sempre più produzioni al cinema. A breve, infatti, arriverà nelle sale cinematografiche italiane The Deer King.

Rinviato inizialmente a causa del Covid-19, The Deer King ha infine compiuto il suo debutto in Giappone lo scorso febbraio. Si tratta di una produzione importante dal momento che segna il debutto alla regia di Masashi Ando, volto noto nel settore per aver prestato il suo genio come direttore delle animazioni per titoli come Your Name, Paprika e Principessa Mononoke.

Anime Factory ha dunque annunciato il prossimo arrivo della pellicola in questione nel Bel Paese, attraverso una formula evento di tre giorni, dal 27 al 29 giugno. Sarà possibile comunque visionare il film anche prima dell'evento speciale dal momento che la premiere italiana di The Deer King avverrà gratuitamente al Cartoons on the Bay del 4 giugno, alle ore 18 presso il Teatro Cinema Massimo di Pescara.

Per chi non conoscesse il film in questione, l'etichetta di Koch Media ha aggiunto la trama del lungometraggio che qui segue: "La storia ha luogo in un mondo feudale dove un grande impero negli anni ha soggiogato e annesso vari regni. Chi si è opposto strenuamente al suo dominio è Van, leader dei guerrieri schierati contro l’invasione. Finito in catene, è diventato uno schiavo assegnato alle miniere di sale. Una notte un branco di lupi entra nelle miniere seminando il panico. Tutti coloro che vengono morsi finiscono per essere infettati e morire, tranne Van che riesce a scappare e durante la fuga salva una bambina, Yuna, anche lei misteriosamente sopravvissuta al “mittsal”, la piaga portata dai lupi. Assistito dal medico e ricercatore Hossal inizia così ad indagare sulla malattia, che nel frattempo ha colpito anche la corte. Ma proprio il sangue dei sopravvissuti potrebbe costituire la base per la tanto sospirata cura, e per questo Van e Yuna saranno oggetto di una frenetica caccia all’uomo."

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un’occhiata al poster ufficiale rilasciato da Anime Factory in esclusiva per Everyeye.it in calce alla notizia.