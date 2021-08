The Deer King non ha pace, ennesimo rinvio per il film di Masashi Ando: uscirà nel 2022?

Il sito web ufficiale di The Deer King, l'attesissimo film anime diretto dal character designer di Studio Ghibli Masashi Ando, ha annunciato in data odierna che il lungometraggio è stato nuovamente rinviato per problemi di produzione, e che, di conseguenza, non debutterà nelle sale giapponesi il 10 settembre come precedentemente affermato.

La casa editrice Kadokawa e lo studio d'animazione Production I.G avevano annunciato il progetto The Deer King nel 2019, fissando la data d'uscita per la prima metà del 2020. Successivamente, lo studio di produzione si era trovato costretto a rimandare l'uscita del film al 18 settembre 2020 a causa di problemi legati alla pandemia Coronavirus, e pochi mesi prima del lancio aveva annunciato un altro rinvio, fissando il debutto nei cinema per il 10 settembre 2021.

Oggi, il sito ufficiale conferma che il lancio della pellicola è stato posticipato, e considerando che al momento non è ancora stata rivelata la nuova data, possiamo ipotizzare un debutto in sala nel corso del 2022. Nel post visibile in calce, lo studio ha spiegato che le ragioni del rinvio sono legate alla pandemia Covid-19.

