The Deer King: trailer e cast per l'anime dal direttore di La Città Incantata

In vista dell’uscita di The Deer King, sul canale YouTube di GKIDS è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale in lingua inglese del movie che vedrà al debutto il direttore di La Città Incantata, Your Anime e tanti altri film anime di successo.

Tratto dalla serie di romanzi fantasy Shika no Ou di Nahoko Uehashi, l’adattamento cinematografico anime è vicinissimo al debutto. In Italia, The Deer King verrà distribuito da Anime Factory dal 27 al 29 giugno. Un’anteprima è stata trasmessa il 4 giugno all’evento Cartoons on the Bay al Teatro Cinema Massimo di Pescara.

Il filmato promozionale svela il cast vocale inglese, oltre che mostrare diverse sequenze della pellicola. La trama, segue le vicende di Van, il capo di un gruppo di soldati che credeva di morire combattendo un grande impero in difesa della propria terra. Tuttavia, Van venne preso in schiavo e costretto ai lavori forzati in una miniera di sale. Una notte, a causa dell’assalto di un branco di bracconieri, scoppia una misteriosa malattia.

Il film vede Masashi Ando alla direzione, insieme a Masayuki Miyaji, presso lo studio Procution I.G.. Ando, ex Studio Ghibli, è anche responsabile della creazione del design dei protagonisti ed è capo direttore delle animazioni. La sceneggiatura, è supervisionata da Taku Kishimoto di Haikyuu!!.