The Deer King: trailer e data d'uscita per l'anime dal character designer di Studio Ghibli

Annunciato nel 2019, The Deer King è stato recentemente mostrato all'Annecy International Animation Film Festival dopo molteplici rinvii causati del Covid, e debutterà nelle sale giapponesi il 10 settembre. La conferma è arrivata pochi istanti fa dal sito ufficiale, che ha anche pubblicizzato la pellicola con un nuovissimo trailer.

The Deer King è un lungometraggio tratto dalla serie di romanzi omonima della scrittrice Nahoko Uehashi, pubblicata da settembre 2014 a luglio 2017. Masashi Ando, già character designer dei grandi film di Studio Ghibli, dirige il film presso Production I.G (Psycho-Pass, Haikyu!!), mentre Taku Kishimoto (Erased, Fruits Basket) cura la sceneggiatura. Il film sarebbe dovuto uscire il 18 settembre 2020, ma la produzione ha deciso di rinviare il debutto nei cinema più volte a causa della pandemia Coronavirus.

Oggi, Production I.G ha finalmente deciso di condividere un nuovo trailer, in cui è anche possibile ascoltare il brano originale "One Reason" realizzato della giovane cantante Milet. In basso è invece reperibile il primo poster, disegnato proprio da Masashi Ando.

The Deer King racconta la storia di Van, l'abitante di un villaggio che sta per essere conquistato da un grande impero. Van guida un gruppo di soldati a difesa della propria terra, ma l'impero si rivela troppo forte ed uccide tutti i soldati tranne lui stesso, che viene fatto prigioniero. Obbligato a lavorare in una miniera di sale come schiavo, Van riesce a fuggire sfruttando l'attacco di alcuni cani randagi che sembrano portare una strana malattia. Una volta fuggito il protagonista incontra e salva una bambina, ma intanto, con il diffondersi delle voci, tutti iniziano ad avere paura di questi "migranti che portano con sé una malattia misteriosa", e la strada per la salvezza diventa sempre più tortuosa.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo film? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che anche Studio Ghibli tornerà presto al cinema con un nuovo lungometraggio, l'attesissimo How Do You Live?.