The Deer King, il nuovo trailer svela la data d'uscita del film di Shika no Ou

Il film The Deer King è uno degli anime più attesi, grazie anche ai professionisti assai noti che hanno lavorato sul lungometraggio. Con alla produzione Takashi Ando (ex character designer di Studio Ghibli) e Taku Kishimoto alla sceneggiatura, il film dello studio Production I.G punta davvero in alto.

Un trailer di The Deer King era già stato pubblicato a inizio anno con la data d'uscita fissata per il 10 settembre 2021. La pandemia di Covid-19 ha rimandato l'esordio nelle sale giapponesi del film, che però ora sembra avere una nuova data di rilascio definitiva. Secondo il nuovo trailer, il lungometraggio di Production I.G vedrà la luce nel Paese del Sol Levante il 4 febbraio 2022.

Nel nuovo trailer si possono vedere le splendide animazioni che sono state realizzate nel nel film. Il titolo in patria di The Deer King è "Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi", ed è tratto dall'omonima serie di romanzi di Nahoko Uehashi, pubblicati dal 2014 al 2017.

Il film narra la storia di Van, cittadino di un tranquillo villaggio che decide di scontrarsi con l'impero assieme ai suoi compagni per ottenere l'indipendenza. Le truppe dell'impero si rivelano però troppo forti, tanto da uccidere tutti i compagni di Van, mentre lui viene risparmiato e fatto prigioniero. Dopo diversi giorni in cui viene sfruttato come schiavo in miniera, il protagonista riesce a fuggire grazie all'arrivo di alcuni cani randagi portatori di una strana malattia. Nella fuga Van incontra una ragazzina con cui decide di proseguire il viaggio, nonostante una voce popolare li veda come i portatori della malattia.

L'anime uscirà quindi in Giappone il 4 febbraio 2022. Purtroppo, essendo slittata la data d'uscita, The Deer King non figura tra gli anime più attesi della stagione invernale, ma saprà farsi giustizia tra i nuovi anime del 2022.